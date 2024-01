Corinthians faz proposta e Matheuzinho pode deixar Flamengo

Jogador está no time profissional do Fla desde 2020 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Jogador está no time profissional do Fla desde 2020 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Após cerca de um mês de negociações, o lateral-direito Matheuzinho, de 23 anos, pode estar bem próximo de deixar a equipe do Flamengo. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Corinthians apresentou oficialmente uma proposta para contar com o jogador por empréstimo

E, ainda de acordo com o colunista, Matheuzinho já teria dado uma resposta positiva ao clube de São Paulo e estaria apenas aguardando a liberação do Fla. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo jogador, que tem seu contrato com o Rubro-negro válido até dezembro de 2026.

O nome de Matehuzinho começou na ser especulado no Corinthians no último mês de dezembro, quando ele foi citado em rumores de uma possível troca de atletas entre a equipe paulista e o Fla. Apesar de ter supostamente atraído o interesse de outros times, como o Red Bull Bragantino, ele continuou sendo alvo de especulações no Corinthians ao longo das últimas semanas.

Matheuzinho estreou nas categorias de base rubro-negras em 2019 e ascendeu ao profissional em 2020. Até a última temporada, tinha 152 partidas acumuladas com a camisa do Fla. Apesar disso, ele acabou não tão presente nas partidas do Fla ao longo de 2023, principalmente por conta do período de recuperação de uma lesão sofrida no início do ano passado.