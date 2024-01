Fla vence Audax-SP e fecha chave de grupos com 100% de aproveitamento na Copinha

O Rubro-Negro carioca venceu o Audax-SP por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), pela última rodada da Copinha. Os gols foram marcados por Werton e Weliton.

O time do Flamengo terminou a fase de grupos com 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento, assim, ficando na primeira colocação. A segunda fase do grupo ficou com o São José-RS, com seis pontos.

O clube carioca já sabe quem enfrentará na segunda fase da competição. A equipe duelará contra o Náutico, que se classificou em segundo lugar do Grupo 20, atrás do XV de Piracicaba. Ainda não há definição de data e horário da partida.

A partir da próxima fase a escalação do Rubro-Negro será muito diferente. Parte do grupo que está disputando a competição retornará para o Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira (11). Os jovens irão se preparar para os jogos do início do Campeonato Carioca Profissional, enquanto o elenco principal estará em pré-temporada nos EUA.