Bia enfrentará jovem promessa russa em sua estreia no Australian Open

A organização do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, divulgou, nesta quinta-feira (11), as chaves de simples do torneio. Beatriz Haddad, cabeça 10 da competição, estreará contra a jovem Linda Fruhvirtova, de apenas 18 anos. Na chave masculina, Thiago Wild enfrentará Andrey Rublev, número 5 do mundo.

Bia nunca passou da segunda rodada do Australian Open. Caso passe pela tcheca na primeira rodada, enfrentará a vencedora do confronto entre a espanhola Sara Sorribes Tormo e uma adversária vinda do qualifying. A brasileira leva a melhor no confronto contra a Sorribes por 4 a 2, tendo a vencido pela United Cup neste ano.

Além da brasileira, Thiago Wild, atual 79º do ranking da ATP, foi o outro compatriota a entrar na chave principal do Grand Slam, porém enfrentará o o número 5 do mundo, Andrey Rublev. Esse será o primeiro confronto entre os dois.

Em Roland Garros, no ano passado, Wild estreou contra outro russo top 10 do mundo, Danil Medvedev, e saiu vitorioso por 3 sets a 1, inclusive, indo até a terceira rodada.

Bia e a americana Taylor Townsend estão na final de duplas no WTA 500 de Adelaide. Elas enfrentam a dupla francesa de Caroline Garcia e Kristina Mladenovic. O jogo ocorre nesta quinta-feira (11), não antes das 22h30 (horário de Brasília).