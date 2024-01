João Fonseca vence e, se classifica para as quartas de torneio na Argentina

O jovem tenista brasileiro João Fonseca venceu o boviliano Murkel Dellien, no início de tarde desta quarta-feira (10), por 7/5 6/4 após 1h33min de duração. O carioca, que terminou no topo do ranking juvenil em 2023, precisou de cinco match-points para sair com a vitória.

João enfrentará o italiano Gianluca Mager, 335°, em busca de vaga na semifinal. O ex-número 65 do ranking mundial passou pelo principal cabeça de chave do torneio, Lukas Neumayer, o credenciado para o duelo contra o brasileiro nas quartas.

Com seu desempenho no torneio, Fonseca já subiu quase 50 posições no ranking ao vivo, assim, ficando em torno do 683°. Caso se classifique para a semi ficaria perto do top 650.

O brasileiro, de 17 anos e 4 meses, se tornou o mais jovem sul-americano desde Juan Martin Del Potro a alcançar três quartas de challenger. O argentino alcançou esse feito aos 16 anos e 10 meses ainda em 2005.