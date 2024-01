Vasco vence 'genérico' do Fla e avança na Copinha 2024

Em um jogo muito disputado, o Vasco conseguiu avançar na Copinha 2024, ao vencer o Flamengo, de Guarulhos (SP), por 1 a 0, em jogo realizado no Estádio Antônio Soares de Oliveira, conhecido popularmente como 'Tranquilão', no bairro Tranquilidade, sede do clube paulista.

As duas equipes foram a campo igualadas, na segunda colocação, com quatro pontos cada uma, para a partida, que ganhou ares de 'decisão, com a vitória do Macapá, do Amapá, sobre o Potyguar, do Rio Grande Norte, por 4 a zero, em jogo realizado por esse mesmo grupo, antes do confronto entre cariocas e paulistas. Como o Fla-SP tinha melhor saldo de gols, só restava ao Vasco a vitória para conseguir a vaga.

Após um primeiro tempo truncado, o Vasco acabou conseguindo abrir o marcador em um contra ataque em velocidade, todo construído por Leandrinho, que achou Paulinho livre na área para empurrar para as redes.

Como a vitória, o Vasco chegou aos sete pontos e agora vai encarar o Vitória, da Bahia. Já o Macapá jogará contra o Ibrachina (SP).