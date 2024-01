De La Cruz chega ao Rio e se apresentará nesta quarta (10) no Ninho do Urubu

De La Cruz com a bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/ Paula Reis/ CRF

O uruguaio Nicolás De La Cruz, anunciado no dia 24 de dezembro, desembarcou no início de tarde desta terça-feira (09) no Rio de Janeiro. Ainda quando estava no aeroporto do Galeão, concedeu sua primeira entrevista o Brasil para a "FlaTV", canal oficial do clube no YouTube.

"Muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também, passar a uma equipe tão grande como Flamengo. Estamos muito contentes", afirmou o jogador.

Além disso, o meia do Uruguai falou sobre a importância do lobby de seus companheiros da seleção.

"Falei com Giorgian (Arrascaeta) e com Gui (Varela), me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir.", disse o atleta.



Cerca de 20 rubro-negros compareceram a área de desembarque para recepcionar o novo atleta da nação. O meia veio direto do Uruguai em voo fretado pelo clube, que pousou por volta de 13h50. Ainda não há definição do número que o atleta irá utilizar.

Inicialmente, o planejamento era que o jogador fosse ao Ninho do Urubu ainda nesta terça (09), porém, devido ao atraso no voo, a programação foi adiada. De La cruz irá se apresentar nesta quarta (10) no CT e iniciar a pré-temporada.

O clube investiu US$ 16 milhões de dólares (R$ 77,7 milhões na cotação da época) à vista ao River Plate (Argentina) para contratação do atleta. Pelo clube argentino, ele somou 211 jogos, marcou 36 gols e conquistou 10 títulos, entre eles a Conmebol Libertadores de 2018.