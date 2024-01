Landim fala sobre a busca por reforços e, admite a necessidade de um lateral-esquerdo

Rodolfo Landim é presidente do Flamengo - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza: Flamengo

Rodolfo Landim é presidente do Flamengo - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza: Flamengo

O presidente do Flamengo Rodolfo Landim falou um pouco sobre a busca por reforços. Após a reunião da Ferj sobre arbitragem para o Campeonato Carioca 2024, na tarde desta quarta-feira (10), o dirigente afirmou a necessidade da contratação de um lateral-esquerdo.

"A gente tem lateral-esquerdo, sim, tem a base. É uma posição que a gente precisa contratar mesmo, mas estamos vendo. Vai chegar jogador, a janela abre dia 11 de verdade, então ainda tem muita coisa para acontecer no mercado. Temos que ter paciência", declarou Landim.

"O que eu posso falar? A gente está negociando com alguns jogadores, vamos ver se nós chegamos a algum acordo ou não. Se a gente chegar, que maravilha. Senão, vamos ter outros para procurar", completou.

Até o momento, o Rubro-Negro só contratou o meia De La cruz por US$ 16 milhões de dólares. O clube também corre atrás da contratação do zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino.