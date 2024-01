Boca Juniors recusa proposta do Botafogo por Luis Advíncola

O Botafogo havia realizado, nos últimos dias, uma proposta por Luis Advíncula, lateral-direito do Boca Juniors. Entretanto, a investida foi recusada por Juan Román Riquelme, presidente dos Xeneizes.

O atleta peruano, autor do gol do Boca na final da Conmebol Libertadores 23, tem o desejo de se transferir para o Alvinegro. A proposta do clube carioca foi de milhão de dólares (R$ 4,8 milhões, na cotação atual).

O atleta tem contrato até o fim de dezembro deste ano. Na visão dos dirigentes do Botafogo, o Boca pediu um valor muito acima do que o de mercado. O Alvinegro não pretende retomar as negociações com os Xeneizes até que seja reconsidero o valor.

O peruano era o principal alvo para a lateral-direita da equipe desde o ano passado. Inclusive, foi um pedido do técnico Tiago Nunes.



O atleta, juntamente com seu staff, ainda promete tentar uma liberação do clube argentino. Contudo, o Botafogo não vê com otimismo a situação e já observa novos nomes.