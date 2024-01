Ralff Abreu é o novo coordenador de equipes de Beach Tennis da Ténis RJ

Depois de conquistar o título como capitão do time profissional da Copa das Federações, em Fortaleza (CE), no final de novembro, Ralff Abreu foi nomeado como o novo coordenador técnico de equipes da TênisRJ, a federação que cuida do Beach Tennis no estado do Rio de Janeiro.

Ralff, ex-top 10 mundial e vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017, será o responsável desde a equipe profissional tanto como a base e a escolha dos amadores para competições estaduais e nacionais.



"Estou muito feliz com a oportunidade e na busca por desenvolver e fortalecer o Beach Tennis no Rio de Janeiro que é o berço do esporte no país, onde tudo começou em 2008", destacou Ralff que inicia nos próximos dias também sua pré-temporada de olho nos primeiros torneios do circuito mundial em 2024.

Leia também

➢ Botafogo confirma contratação de novo zagueiro

➢ De La Cruz chega ao Rio e se apresentará nesta quarta (10) no Ninho do Urubu

A pré-temporada será realizada tanto em Niterói (RJ) na Arena Ralff Abreu quanto no Rio de Janeiro no Beach Tennis Plaza, em São Conrado, e na Praia de Copacabana.



Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.



Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.



Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).