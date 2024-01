David Luiz tem renovação oficializada nesta quarta-feira (10)

O zagueiro David Luiz teve sua renovação oficializada nesta quarta-feira (10). O vínculo com o atleta de 36 anos foi prorrogado por mais um ano automaticamente, após ele ter batido as metas previstas em contrato em 2023.

O novo contrato do defensor já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj. Dessa forma, David já está apto para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Audax-RJ na Arena da Amazônia.

O jogador chegou no Flamengo em 2021 e soma 6 jogos, um gol e dois títulos (Libertadores e Copa do Brasil) com a camisa rubro-negra. Na última janela do meio do ano passado, ele chegou a recusar propostas do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e do Besiktas, da Turquia.

A chegada de Tite, que o treinou ainda na seleção brasileira, empolgou o defensor a seguir no Rubro-Negro carioca.



David Luiz não atua desde 19 de outubro, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no Mineirão, na estreia do técnico Tite. Durante essa partida, o atleta sofreu uma grave entorse no tornozelo com ruptura de ligamento, que o tirou do resto da temporada. O defensor já está recuperado.