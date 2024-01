Vasco empresta atacante para clube da Série B

Após alguns dias de especulação, o Vasco da Gama confirmou, nesta terça-feira (08), que vai emprestar o atacante Figueiredo para o Coritiba na temporada 2024. O jogador, de 22 anos, assinou acordo para integrar o elenco da equipe do Paraná até dezembro deste ano.

De acordo com o portal "ge", o contrato de empréstimo prevê uma opção de compra ao fim do prazo no valor de 3 milhões de euros - o equivalente a R$16 milhões, aproximadamente. Caso retorne para o Vasco após disputar a Série B com o time do sul este ano, o jogador pode continuar no Cruzmaltino até o fim de 2026, quando acaba seu contrato.

Em depoimento compartilhado pelo Coritiba, o atleta comentou o empréstimo. "Estou muito feliz em chegar no Coritiba, fui muito bem recebido pelos meus companheiros, diretoria e staff. Já conversei com Guto e comissão e, tenho certeza que será um grande ano. Comecei a trabalhar a partir de hoje para estar pronto o mais rápido possível", afirmou Figueiredo.



Nas últimas semanas, o atacante também foi alvo de sondagens por parte de clubes internacionais; segundo relatos, times do Japão, da China e da Bulgária demonstraram interesse no jogador. Aqui no Brasil, Cuiabá e Goiás também haviam colocado o atleta na mira antes de o Coritiba acertar com o Vasco.

Figueiredo foi revelado pelo Cruzmaltino nas categorias de base e já acumula mais de 100 jogos na equipe profissional desde sua estreia, em 2021. Apesar disso, ele não marcou gols com a camisa do Vasco ao longo das 22 partidas que disputou em 2023.