CBF anuncia Dorival Júnior como novo técnico da Seleção Brasileira

A CBF anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), Dorival Júnior como o novo técnico da seleção brasileira masculina. A confirmação chega três dias após um anúncio feito pelo São Paulo, ex-clube de Dorival. Para contratar o treinador, a confederação pagará ao clube paulista a multa rescisória equivalente a três salários do treinador, algo em torno de R$ 4 milhões.

Na próxima quinta-feira (11), às 15h, Dorival Júnior será apresentado na sede da CBF, na Barra da Tijuca.

Sonho antigo



Antes de procurar Dorival e o São Paulo, Ednaldo entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol, visto que o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro de Barros, é considerado favorito a vencer eventuais novas eleições da CBF e suceder o atual mandatário caso ele realmente seja retirado do cargo. O dirigente ouviu de Reinaldo que a escolha por Dorival para comandar a seleção contava com seu apoio.

Com a resposta positiva, Ednaldo fez contato com o presidente do São Paulo, Julio Casares, e em seguida com o próprio técnico. Treinar a seleção era um sonho de Dorival, que aos 61 anos vive o auge de sua carreira.

Ele assume o lugar de Fernando Diniz, que ocupava o cargo de forma interina, mas foi demitido diante do sexto lugar da seleção nas Eliminatórias e da pressão por uma reação imediata.