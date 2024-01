Thiago Maia, do Flamengo, se acerta com o Internacional que, agora, abre negociações com o clube

Volante soma 169 jogos pelo Fla, com cinco gols - Foto: Divulgação/ Marcelo Cortes/ Flamengo

Volante soma 169 jogos pelo Fla, com cinco gols - Foto: Divulgação/ Marcelo Cortes/ Flamengo

O Internacional avançou nas tratativas com o volante Thiago maia e, aumentou o otimismo pela contratação. O clube se acertou com o jogador e, agora, apresentará uma oferta para o Flamengo.

O acordo com os empresários do jogador ocorreu nesta segunda-feira (09). Há expectativa para que a proposta chegue ao Rubro-Negro ainda nesta terça (09).

O time gaúcho está investindo bastante em contratações nessa temporada e a contratação do volante não deverá impedir a chegada de Fernando. O atleta rescindiu com o Sevilla na semana passada e, já tem negociações adiantas com o Internacional.

Leia também

➢ Vasco empresta atacante para clube da Série B

➢ "Uma vez Flamengo..." Filho de Everton Ribeiro puxa hino do Flamengo em coletiva de apresentação do Bahia

Thiago Maia, rubro-negro desde pequeno, está adaptado ao Rio, porém a possibilidade de mudança de ares com apoio da comissão técnica colorada mexeu com os ânimos do atleta.



O volante soma 169 jogos pelo Fla, com cinco gols. Conquistou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil (duas) e estadual (dois).