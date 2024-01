Fluminense fecha a contratação de Felipe Alves

Fluminense fechou a contratação do goleiro Felipe Alves. O contrato foi de um ano, porém existe uma cláusula de renovação automática por metas de partidas disputadas.

O goleiro já chegou no CT Carlos Castilho, nesta segunda-feira (07), para assinar o contrato com o clube carioca. O jogador já havia estado no local, na última sexta-feira (05), para realizar exames médicos.

O atleta estava livre no mercado após ter encerrado o empréstimo do Fortaleza ao São Paulo no fim de 2023. O Diniz já trabalhou com o jogador, e essa passagem será o oitavo clube diferente na carreira em que eles estarão juntos.

Agora, no clube carioca, Felipe Alves será o reserva imediato de Fábio. O empréstimo de Pedro Rangel ao Atlético-GO é uma estratégia da comissão técnica do Fluminense, já que o jovem goleiro também queria ter minutagem.



O goleiro deve ser anunciado em breve nas redes sociais do clube. Ele se junta ao grupo do tricolor que está se preparando para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.