Negociações avançam e Dorival Júnior está mais perto da seleção

O presidente Ednaldo Rodrigues avançou nas negociações com o técnico Dorival Júnior para comandar a seleção brasileira. O treinador deve comunicar sua saída do São Paulo ainda nesta segunda-feira (08).

Dorival realizou suas primeiras conversas com Ednaldo nos últimos dias e já alinhou algumas condições do contrato. O técnico sempre sonhou em treinar a seleção e, assim, ficou balançado com o convite.

Apesar do momento interno instável dentro da CBF, Ednaldo passou segurança para o treinador sobre o cargo.

Leia também:

Everton Ribeiro recebe homenagem e despede dos torcedores

Após volta de Ednaldo a presidência da CBF, Fernando Diniz é demitido da seleção



Dorival ouviu também que, em caso de novas eleições presidenciais na CBF, terá o apoio de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e favorito para suceder Ednaldo Rodrigues.



Já o diretoria do São Paulo, preocupada com a provável saída de seu técnico, começou a mapear o mercado em busca de substitutos.