Everton Ribeiro recebe homenagem e se despede dos torcedores

Everton Ribeiro e família em despedida no Ninho do Urubu - Foto: Reprodução

Após não renovar o contrato, Everton Ribeiro, multicampeão pelo Flamengo, esteve no Ninho do Urubu e foi homenageado pelo clube. O meia ganhou uma placa de agradecimento da diretoria e posou para foto com a família e os 11 troféus que conquistou com a camisa rubro-negra.

Por meio das redes sociais, o jogador se despediu da torcida neste sábado (06). Ele relembrou sua trajetória com a camisa do clube e agradeceu:

"Obrigado, Flamengo. Obrigado, Nação. Eu jamais esquecerei tudo que vivi por aqui. Foram os anos mais lindos da minha vida. Eu amo vocês!", diz, em trecho da carta.

No vídeo, Everton Ribeiro destaca sua passagem no Flamengo como a mais linda de sua história. O antigo camisa 7 relembrou os títulos, além de ter agradecido pelo carinho com sua família, que foi tratada como uma "extensão da Nação".



Ele foi o capitão da equipe entre 2019 e 2022. São 394 jogos, 46 gols e títulos de todos os tipos.