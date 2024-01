Nino, ex-zagueiro do Fluminense, é anunciado oficialmente pelo Zenit

Nino, ex-zagueiro do Fluminense, foi anunciado oficialmente, na tarde desta quinta-feira (04), pelo Zenit, da Rússia. O atleta assina até junho de 2028 com o clube europeu.

Ao mesmo tempo que o clube russo anunciou nas redes sociais a contratação, o Tricolor carioca se despediu dele da mesma forma. Em postagem, o Fluminense afirmou que sempre será a casa dele.

"Campeão da América, CAPITÃO da América, bicampeão carioca, 246 jogos por este clube… desde março de 2019 representando nossas cores.

Nino, o Fluminense Football Club só tem a agradecer. Sua jornada por aqui te transformou em um dos maiores defensores da história deste clube. Desejamos muito sucesso no seu novo desafio, Capitão.



Aqui sempre será a sua casa".

A proposta do clube russo foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões). O clube terá direito a 60% deste valor (R$ 16,2 mi). Em relação ao salário, a oferta foi superior ao que ele receberia quando quase se transferiu para o Tigres, do México, em 2022.

O contrato do zagueiro de 26 anos era válido até dezembro de 2024, com isso esta era a última janela de transferência antes de ele poder assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele já havia recusado outras ofertas de renovação com o intuito de ir para Europa.

Além do Zenit, Nottingham Forest e o Real Betis sinalizaram ao empresário do jogador o interesse em contratá-lo. Contudo, nenhuma proposta oficial foi formalizada ao tricolor.

O jornal inglês “Mirror" noticiou que o zagueiro Thiago Silva deve estar de saída do Chelsea. E, com isso, o clube inglês já cogita contratar zagueiros na janela de janeiro para reparar a perda do atleta, que deixaria a Inglaterra ao fim do seu contrato, em junho. Os torcedores tricolores olham para a notícia de forma esperançosa, almejando seu retorno.

Pelo tricolor carioca, Nino tem 244 jogos e marcou 13 gols. Capitão da equipe do Fluminense, o jogador foi peça fundamental do título do carioca e da Libertadores conquistados em 2023.