Após sentir dores no quadril, Nadal põe em risco sua participação no Australian Open

Após sentir dores no quadril, Nadal coloca em risco sua participação no Australian Open - Foto: Divulgação

O espanhol Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, voltou a sentir dores no quadril, local onde havia realizado cirurgia. Esse é o primeiro torneio do tenista após ficar quase um ano afastado devido a cirurgia. O campeão olímpico acredita que o problema não foi muito sério, porém colocou em dúvida sua participação no Australian Open, primeiro Grand Slam do ano.

"Preciso ver como vou acordar amanhã. Espero que não seja grave e que eu possa ter a chance de treinar na próxima semana e jogar em Melbourne. Honestamente, não tenho 100% de certeza de nada agora. Tenho falado com muita cautela porque sei que depois de um ano (parado) é difícil para o corpo jogar torneios no mais alto nível. Quando as coisas ficam mais difíceis, você não sabe como seu corpo vai reagir" disse Nadal, em entrevista coletiva.

Depois de duas vitória na chave de simples, em sets direto, e uma derrota nas duplas no torneio de Brisbane, o espanhol foi derrotado para Thompson em partida de três sets. O corpo do atleta espanhol foi testado ao limite, em uma partida que durou 3h26 min, inclusive, perdendo três match points na segunda parcial.

Espero que seja só o músculo sobrecarregado depois de alguns dias de esforço e de uma partida muito dura. Isso seria o ideal, algo que sabemos que pode não acontecer. É por isso que falo o tempo todo que meu objetivo é tentar ser competitivo daqui a alguns meses. Não vim aqui para ganhar torneios agora, mas para tentar voltar e fazer isso de uma forma positiva. Vou fazer alguns exames nos próximos dias", declarou o ex-número 1 do mundo.



Na visão do atleta, o problema é diferente do que o tirou de quadra por quase um ano.

"É um local muito parecido, mas são situações diferentes. Senti mais os músculos cansados. Antes foi o tendão. Com certeza não é igual ao ano passado, porque quando aconteceu em 2023 senti algo drástico imediatamente. O único problema é que o lugar é o mesmo e você fica um pouco mais assustado que o normal", disse o espanhol.