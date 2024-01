Botafogo faz proposta milionária por meia argentino

Benjamín Rollheiser é alvo do interesse do Botafogo e do Benfica - Foto: Divulgação/Estudiantes

Benjamín Rollheiser é alvo do interesse do Botafogo e do Benfica - Foto: Divulgação/Estudiantes

Antes de entrar nos gramados com o time profissional em 2024, o Botafogo já começou a travar uma disputa fora do campo, contra o Benfica, de Portugal. A 'briga' é pela contratação do argentino Benjamín Rollheiser, do Estudiantes, que é alvo de propostas milionárias por parte das duas equipes.

O alvinegro ofereceu, segundo informações do "ge", uma proposta de mais de 8 milhões de dólares - o equivalente a mais de 39 milhões de reais - pelo jogador. O valor foi recebido pela equipe da Argentina onde o atleta joga, que também ouve propostas milionárias do Benfica.

Leia também:



➢ Negociação avança e, Nino, zagueiro do Fluminense, deve se transferir para o Zenit

➢ Brasil pode ficar fora de Pré-Olímpico por causa de crise na CBF

O interesse do meia, de 23 anos, por jogar no futebol europeu pode colocar o clube português na frente. Apesar disso, em termos financeiros, a proposta do time carioca está na frente. Ainda segundo o "ge", o Botafogo ainda teria oferecido um valor de vencimento mensal maior que o da proposta do Benfica, além de um bônus salarial, o que tornaria a contratação uma das mais caras do clube.

A conversa, porém, depende ainda da escolha do jogador, que, segundo o jornal, ainda não se decidiu sobre qual dos 'pretendentes' prefere. Rollheiser joga como meia no Estudiantes desde 2022, quando chegou após passagem pelo River Plate. Seu contrato vai até 2025, mas o destaque na última temporada fez com que seu nome entrasse na mira do futebol internacional.