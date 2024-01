Vasco empata e Flamengo vence em estreias na Copinha

Vasco e Flamengo fizeram a estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior 2024 em jogos de opostos. O Cruzmaltino não conseguiu passar pelo desconhecido Macapá, de Amapá, em partida que terminou empatada em 1 a 1, no Estádio do Flamengo de Barueri, erm São Paulo. Já o Flamengo do RJ conseguiu vencer o São José, por 2 a 1, no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco.

Vasco - A estreia do Vasco foi frustrante, já que tinha grande favoritismo pelo fato de ter, segundo a crítica especializada, um das melhores safras dos últimos anos. Mesmo com o gol marcado no primeiro minuto da partida — contra, após lambança do goleiro Ronaldo —, o Cruz-Maltino pouco conseguiu imprimir a sua superioridade.

Do outro lado, um valente Macapá, que fazia a sua estreia em Copinhas, soube explorar os espaços dados pelos cariocas e conseguiu o empate no final do segundo tempo. Jeremias foi o herói do clube do Amapá. O placar foi de 1 a 1, nesta sexta-feira, em Guarulhos.

Flamengo - O Rubro-Negro carioca venceu o São José-RS por 2 a 1 em um jogo muito complicado, na cidade de Barueri. Em um primeiro tempo muito amarrado, o time carioca pressionou a equipe do Rio Grande do Sul, porém parou numa defesa muito eficiente e organizada. O primeiro gol do Flamengo só veio sair no final da primeira etapa com Petterson.



Já no início do segundo tempo, Werton fez um golaço de cobertura o qual tranquilizou a partida para a equipe carioca. O Flamengo passou a ficar com mais posse de bola e dominou completamente a partida. Mesmo após o gol de Daniel, o São José não teve forças para buscar o empate e não ameaçou o Rubro-Negro.