Matheuzinho, lateral-direito do Flamengo, gera interesse em dois clubes brasileiros

O lateral Matheuzinho do Flamengo gerou interesse de dois clubes brasileiros, Bragantino e Corinthians, mesmo após uma temporada com um número baixo de jogos, devido ter sofrido uma grave lesão. O atleta sonha em ir para Europa, porém não descarta a saída para permanecer em território nacional.

O Red Bull Bragantino foi o primeiro clube a manifestar interesse no jogador. Inicialmente, a negociação envolvia a contratação do zagueiro Léo Ortiz, mas o clube paulista descartou qualquer troca para a saída do defensor e, pede o pagamento de 12 milhões de euros (R$ 64,3 milhões) pelo defensor. O Rubro-Negro ainda negocia o valor.

A equipe de Bragança Paulista acenou com uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões). O Flamengo aceitou a oferta, porém esbarrou na negativa do atleta. O salário, mais que o dobro do que recebe no Flamengo, e o projeto do clube não convenceram o lateral a aceitar a proposta.

Já a equipe do Corinthians ainda não oficializou uma proposta, porém está arquitetando um projeto nos bastidores para tentar contratar o jovem de 23 anos. O clube já sinalizou o interesse aos empresários. O lateral se agrada com a possibilidade de jogar no Timão, apesar do desejo de se manter no Rubro-Negro.