Negociação avança e, Nino, zagueiro do Fluminense, deve se transferir para o Zenit

Nino deve ser jogador do Zenit, da Rússia, na próxima temporada - Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Nino deve ser jogador do Zenit, da Rússia, na próxima temporada - Foto: Lucas Merçon / Fluminense

O zagueiro Nino, um dos destaques da equipe tricolor na campanha do título da Conmebol Libertadores, está de saída do clube. O atleta se acertou com o Zenit, da Rússia, e deve assinar o contrato por cinco anos.

A proposta do clube russo é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões). A negociação está muito próxima de ser fechada e oficializada. Em relação ao salário, a oferta é superior ao que ele receberia quando quase se transferiu para o Tigres, do México, em 2022.

É provável que Nino nem se reapresente no dia 23 de janeiro, quando o elenco que foi vice-campeão no Mundial de Clubes é esperado para se apresentar no CT Carlos Castilho.

Leia também

➢ Brasil pode ficar fora de Pré-Olímpico por causa de crise na CBF

➢ Vasco faz proposta por atacante do Atlético-MG e mira uruguaio

O contrato do zagueiro de 26 anos é válido até dezembro de 2024, com isso esta é a última janela de transferência antes de ele poder assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele já havia recusado outras ofertas de renovação com o intuito de ir para Europa.



Além do Zenit, Nottingham Forest e o Real Betis sinalizaram ao empresário do jogador o interesse em contratá-lo. Contudo, nenhuma proposta oficial foi formalizada ao tricolor.

Pelo tricolor carioca, Nino tem 244 jogos e marcou 13 gols. Capitão da equipe do Fluminense, o jogador foi peça fundamental do título do carioca e da Libertadores conquistados em 2023.