Goleiro do Flamengo participa de negociações com o Fortaleza

Jogando pelo Flamengo desde abril de 2022, o goleiro Santos pode deixar o futebol carioca em 2024. Ao menos é o que espera o Fortaleza, que está negociando com a diretoria Rubro-Negra para tentar fazer a compra definitiva dos direitos do jogador, segundo informações confirmadas pelo "Diário do Nordeste".

O goleiro de 33 anos já estaria sendo visado pela equipe há algum tempo. O contrato do jogador, com prazo de quatro anos, restringe que ele participe de negociações atualmente, por ter menos de dois anos na equipe. Por conta disso, as negociações têm acontecido apenas entre o time cearense e o carioca.

As conversas ainda não terminaram e não foram divulgados os valores envolvidos na negociação. Além disso, nem o jogador nem as equipes comentaram publicamente a proposta de transferência, até o momento.



O atleta foi contratado por aproximadamente 3 milhões de euros - o que equivaliam a mais de 15 milhões de reais - pelo Flamengo. Na época, ele vinha de uma carreira de 14 anos na equipe do Athletico-PR, onde recebeu destaque nacional após o bom desempenho nas últimas temporadas de que participou com o clube.