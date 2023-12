Botafogo quer trazer Jeffinho de volta para 2024

Um dos destaques no elenco do Botafogo em 2022, o atacante Jeffinho pode voltar a vestir a camisa alvinegra em breve. Segundo informação divulgadas pelo "Canal do TF" e pelo "ge", o time está próximo de acertar com o atleta para trazê-lo de volta ao futebol nacional por empréstimo.

O jogador, de 23 anos, foi contratado pelo Lyon, da França, por onde jogou a temporada 2023. Apesar disso, ele estaria interessado em voltar a jogar pelo Botafogo, que já estaria em estágios avançados de negociação para ter o jogador emprestado ao longo de 2024. O interesse do Botafogo seria contar com o jogador durante a disputa da Libertadores.

Leia também:

➢ Fluminense formaliza proposta de empréstimo por Luiz Henrique

➢ Jogador deixa o Vasco antes mesmo de estrear pelo time

O acordo não incluiria taxas de transferência, segundo o relato. A ida de Jeffinho ao Lyon, no início de 2023, foi a transferência mais cara da história do Botafogo. A equipe francesa, que também tem o britânico John Textor como um de seus sócios, desembolsou 10 milhões de euros - o equivalente a R$ 55,2 milhões -, com a possibilidade de um bônus de 2,5 milhões de euros - o que equivale a R$ 13,8 milhões.