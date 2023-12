São Gonçalo garante participação de atletas em torneio na França

As atletas vão participar do European Jiu-Jitsu IBJJF Championship, em Paris - Foto: Divulgação/ Ascom

As atletas vão participar do European Jiu-Jitsu IBJJF Championship, em Paris - Foto: Divulgação/ Ascom

Mais cinco atletas gonçalenses vão competir em um torneio internacional graças ao programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da Prefeitura de São Gonçalo. Com o benefício, os atletas vão conseguir custear passagens, hospedagem, alimentação e uniformes durante a participação no campeonato.

Juliana Pinto Athaydes, Shaulah da Silva Oliveira, Natacha Amanda Ribeiro da Silva, Renan do Carmo Ottoni e a Isabely Generoso da Silva Lemos vão participar do European Jiu-Jitsu IBJJF Championship, que acontece entre os dias 19 e 27 de janeiro do próximo ano, em Paris, na França.

Leia mais



Em busca da cura: Cantor gonçalense faz vaquinha para custear tratamento de câncer

‘Nevou’ em SG: a moda que ganha cada vez mais adeptos chega junto com o verão

“Minha expectativa para a competição é a melhor possível. Graças ao ‘Auxílio Atleta Gonçalense’, pela primeira vez vou conseguir participar de um campeonato fora do Brasil. O programa é incrível e tem auxiliado muitos atletas, creio que vão ser gerados muitos frutos desse projeto. Estou treinando bastante para representar São Gonçalo e trazer esse título para casa”, disse a atleta Juliana Athaydes.



O programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense” foi criado a partir da Lei nº 1.379, de 9 de setembro de 2022, de autoria do secretário da Semel, Bruno Porto, que incentiva a participação de atletas da cidade em grandes competições esportivas. Dezenas de atletas já foram beneficiados.

Podem participar do programa esportistas de alto rendimento de todas as modalidades esportivas, filiados à Confederação, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Federação e Associação no município de São Gonçalo. O auxílio é destinado para a participação do atleta gonçalense, a partir de 8 anos de idade, em competições esportivas nacionais e internacionais.

O pedido do auxílio deve ser feito pelo atleta com, no mínimo, 60 dias da data prevista para o início da competição. Para se habilitar ao recebimento do auxílio, o interessado deve procurar a Semel (Rua Maria da Fonseca, nº 60, 2º piso, Camarão), acompanhado dos seguintes documentos:

– Documento oficial de identificação com foto, para os atletas e do responsável legal, no caso de atleta menor de 18 anos;

– Comprovante no cadastro esportivo e de lazer, disponibilizado no link https://www.pmsg.rj.gov.br/esporte-e-lazer/cadastro-esportivo-e-de-lazer/

– Comprovante de residência;

– Declaração da entidade desportiva;

– Comprovação documental da filiação à entidade desportiva regulamentadora da modalidade em qualquer nível federativo;

– Calendário oficial da competição em que será representado o município de São Gonçalo, acompanhado da descrição da modalidade esportiva a ser disputada, ou documento equivalente que comprove a realização do evento;

– Relação dos gastos de forma discriminada e detalhada para cada uma das despesas previstas;

– Passaporte válido, com visto de entrada, quando tratar-se de competição internacional fora do âmbito dos países integrantes do Mercosul;

– Autorização, representação ou assistência dos pais ou responsáveis, nos termos da lei civil, no caso de atleta menor de 18 anos;

– Comprovante de matrícula em instituição de ensino, pública ou privada, no caso de atleta menor de 18 anos de idade.

Para analisar a concessão e o valor do incentivo e posterior prestação de contas, a Semel criou uma comissão especial que ficará responsável pela atribuição.

A regulamentação do programa pode ser conferida através do link

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2023_07_26.pdf