Fernando Diniz, do Fluminense, concorre a melhor técnico da América

Recém-chegado da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o treinador do Fluminense, Fernando Diniz, está concorrendo ao título de melhor treinador de futebol da América do Sul em 2023. O professor da equipe tricolor é o único brasileiro na disputa pelo título de "Rei das Américas", divulgado nesta quarta-feira (27).

Apesar de ser o único brasileiro, ele não é o único comandante de um time brasileiro. Diniz disputa o prêmio com Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras. O resto da lista conta apenas com argentinos: Lionel Scaloni, da seleção da Argentina; Luis Zubeldía, da LDU; e Marcelo Bielsa, da seleção do Uruguai.

A disputa é organizada pelo jornal "El País", que deve divulgar o resultado no próximo domingo (31). Essa é a primeira vez que Diniz concorre ao título. Em 2023, ele foi campeão da Copa Conmebol Libertadores, título inédito na história da equipe tricolor.

No ano passado, o prêmio foi para Scaloni, que superou Abel Ferreira e o brasileiro Dorival Júnior na disputa. Na ocasião, ele havia acabado de conquistar a taça Copa do Mundo com a seleção argentina.