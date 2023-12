Flu recebe multa de quase R$ 200 mil por infrações na final da Libertadores

Após ser aberto processos disciplinares, o Fluminense foi punido pela Conmebol, devido alguns incidentes os quais foram relatados pelo árbitro Wilmar Roldán e pela equipe de segurança da entidade durante a final da Libertadores, vencida pelo tricolor. O valor total é de 40.904,85 dólares (cerca de R$ 197,33 mil).

O clube infringiu os artigos 12.2 do Manual de Clubes, letras a e c, e no 19 do Regulamento de Segurança da Conmebol. Além disso, foi denunciado por conta das cadeiras quebradas do Maracanã.

Abaixo as denúncias que foram escritas no documento:

Leia também

➢ Flamengo concretiza a contratação do uruguaio De La Cruz até o final de 2028

➢ Fluminense já possui planejamento definido para a temporada 2024

. Multa de 20 mil dólares (cerca de R$ 96 mil) por infringir o artigo 12.2, letra c, do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de ordem e segurança nas partidas. Uma das proibições é "acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico";



. Multa de 10 mil dólares (cerca de R$ 48,24 mil) por infringir o artigo 12.2, letra a, que trata do mesmo tema;

. Multa de 5 mil dólares (cerca de R$ 24,12 mil) por infringir o artigo 19, q) e r), do Regulamento de Segurança da Conmebol, que fala sobre o tamanho de bandeiras e o uso de hastes;

. Multa de 5.904,85 dólares (cerca de R$ 28,49 mil) para reembolsar as cadeiras quebradas do Maracanã.

O Fluminense ainda terá oportunidade de se defender das acusações, entretanto caso seja condenado, a multa terá que ser aplicada.