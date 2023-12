Fluminense já possui planejamento definido para a temporada 2024

Após perder a final do Mundial de Clubes para a equipe inglesa por 4 a 0, o tricolor carioca chegou ao Rio de Janeiro e deu férias para o seu elenco. Porém, o planejamento para a próxima temporada já está definido: o grupo que disputará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca se reapresenta no dia 3 de janeiro, já o elenco principal só retornará no dia 23 de janeiro.

A equipe "alternativa" terá 15 dias de treinos antes da estreia diante do Volta Redonda, no dia 18. Nesse time estará aqueles que não foram inscritos para o Mundial, alguns jogadores que viajaram para a Arábia Saudita e não foram utilizados, bem como atletas da categoria de base.

O planejamento do técnico Fernando Diniz é que o elenco principal se prepare fisicamente para a Recopa Sul-Americana, diante da LDU, nos dias 21 e 28 de fevereiro.