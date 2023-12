Flamengo concretiza a contratação do uruguaio De La Cruz até o final de 2028

A diretoria do Flamengo fechou a contratação de Nicolás De La Cruz e deu um verdadeiro "presentão" de Natal para os torcedores rubro-negros. O clube anunciou, por meio das redes sociais, a contratação do meio-campista de 26 anos às 15h40 deste domingo (24).

O marketing do clube realizou uma ação conjunta com um de seus patrocinadores, o Mercado Livre, tendo o atleta recebido uma camisa do Flamengo em casa dentro de uma caixa.

O Rubro-Negro pagou a multa de US$ 16 milhões (cerca de R$ 78 milhões). O contrato é válido até dezembro de 2028.

De La Cruz chegou ao River Plate ainda em 2017, tendo desde então participado de 211 jogos com 36 gols. O uruguaio era um dos principais jogadores da equipe do Millionarios, tendo conquistado 10 títulos com o clube, sendo a Libertadores de 2018 o mais relevante.



Além de ter brilhado com a camisa da equipe argentina, o atleta também é um dos destaques da seleção uruguaia. Ele estreou com a Celeste ainda em 2020 e, marcou 5 gols em 25 jogos.