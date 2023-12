Jogador deixa o Vasco antes mesmo de estrear pelo time

Lateral deixa o banco do Vasco e pode ir parar no elenco do Juventude - Foto: Divulgação/Vasco

Lateral deixa o banco do Vasco e pode ir parar no elenco do Juventude - Foto: Divulgação/Vasco

Má notícia para quem ainda tinha alguma curiosidade em ver como o lateral Jefferson, de 26 anos, iria jogar no Vasco. O jogador, que chegou no clube por empréstimo no último mês de julho, já vai deixar a equipe, sem nunca ter estreado oficialmente com a camisa cruz-maltina nos gramados.

O atleta não entrou em campo pelo Vasco em nenhuma partida desse ano e vai encerrar o acordo com o clube antes do início da temporada 2024. As informações são do portal "Atenção, Vascaínos!". Quando foi emprestado pelo Atlético-GO no meio do ano, a previsão era de que ele continuasse no Vasco até o final do próximo Campeonato Carioca, que começa em janeiro.

Leia também:

➢ Após o Mundial de Clubes, Manchester City demonstra interesse pelo volante André

➢ Flamengo concretiza a contratação do uruguaio De La Cruz até o final de 2028

De acordo com o jornal esportivo "Lance!", Jefferson pode já ter um destino definido: o Juventude, que estaria negociando para ter o jogador, também por empréstimo, na próxima temporada. Seus direitos permanecem com o Atlético-GO, que, até o momento, ainda não confirmou oficialmente para qual time o jogador vai.



No Vasco, Jefferson chegou a ser relacionado em quatro partidas diferentes, mas não saiu do banco de reservas em nenhuma delas. Ele acabou não conseguindo uma oportunidade de jogar no lugar de Lucas Piton, lateral-esquerdo titular que é, agora, o único nome para a posição no elenco vascaíno, já que a equipe emprestou o reserva Riquelme para o Sport.