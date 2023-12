Após o Mundial de Clubes, Manchester City demonstra interesse pelo volante André

O volante André pode estar de partida do tricolor carioca rumo ao futebol inglês na próxima temporada. Alvo do Fulham e Liverpool, o atleta entrou na mira do time treinado por Guardiola após o Mundial de Clubes, segundo informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo". O clube carioca deseja receber 35 milhões de euros (R$ 188,9 milhões na cotação atual) na negociação pela venda do jogador.

No Mundial de Clubes, André foi eleito o melhor em campo na vitória sobre o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, pela semifinal. O comandante do Manchester City se impressionou com a qualidade na saída de bola do atleta. O volante teria sido ainda alvo de elogios em conversa entre Guardiola e o treinador Fernando Diniz após a decisão.

O Fluminense chegou a rejeitar uma oferta de 30 milhões de euros do Liverpool pelo jogador, ainda no meio deste ano. O clube e o atleta entraram em acordo após a renovação do contrato para a permanência nesta temporada com o objetivo de alcançar a conquista inédita da Libertadores. Após o título, ambas as partes estão dispostas a escutarem novas ofertas.

Ainda que muito novo, 22 anos, o volante já recebeu alguns prêmios individuais desde que subiu para o profissional do clube, em 2021, quando foi eleito a revelação do Brasileirão. Além disso, no ano seguinte, o atleta recebeu o troféu de melhor de sua posição na mesma competição. E, provavelmente, para fechar com chave de ouro sua passagem pelo tricolor carioca, juntamente com sua equipe, foi bicampeão carioca, campeão da Libertadores e vice-campeão do Mundial.