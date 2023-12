Fluminense recebe quase R$ 200 milhões em premiações nessa temporada

Na temporada que venceu o título mais importante de sua história, a Conmebol Libertadores, o Fluminense acumulou R$ 194,8 milhões em premiações ao longo do ano. Desse montante, parte será utilizado para contratação de novas peças e outra para equacionar dívidas.

Os jogadores do Tricolor carioca estão de férias após o Mundial de Clubes. A equipe principal retorna aos treinos no dia 23 de janeiro. Entretanto, parte do elenco, dentre eles os jogadores menos utilizados por Fernando Diniz, assim como outros garotos da base, devem compor o elenco que irá jogar as rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

Tabela de premiações do Fluminense em 2023:

Leia também

➢ Flamengo concretiza a contratação do uruguaio De La Cruz até o final de 2028

➢ Flamengo lançará primeiro uniforme durante pré-temporada nos Estados Unidos

. Copa do Brasil: R$ 5,4 milhões (Oitavas de final)



. Campeonato Brasileiro: R$ 33,4 milhões (7º lugar)

. Conmebol Libertadores: R$ 136 milhões (Campeão)

. Mundial de Clubes: R$ 20 milhões (Vice-campeão)

O planejamento do técnico Fernando Diniz é que o elenco principal se prepare fisicamente para a Recopa Sul-Americana, diante da LDU, nos dias 21 e 28 de fevereiro.