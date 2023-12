Flamengo lançará primeiro uniforme durante pré-temporada nos Estados Unidos

Este foi o uniforme utilizado pelo Flamengo em 2023. O time ainda joga a estreia do Carioca com ele - Foto: Divulgação/ Marcelo Cortes/ Flamengo

O time do Flamengo estreará seu novo uniforme número 1 para a temporada 2024 durante sua preparação nos Estados Unidos, onde ficará entre os dias 18 e 30.

A previsão é de que o lançamento e início das vendas ocorra no dia 26 de janeiro. Assim, a estreia com a nova roupa aconteceria no dia 27, contra a equipe do Orlando City, no Exploria Stadium, casa do adversário. O clube já vendeu mais que metade dos ingressos disponíveis para o confronto.

O Rubro-negro utilizará como sede para seus treinamentos o CT do Orlando City, que já hospedou o Chelsea em 2023 durante a participação dos Blues na última edição do FC Series. O Orlando Health Training Ground possui equipamentos de primeiro nível.

O treinador do clube carioca, Tite, planeja enfrentar duas equipes durante a pré-temporada em Orlando e, provavelmente, a primeira deve acontecer entre 21 e 22 de janeiro. Detalhes da cidade-sede do confronto e outras questões ainda estão sendo resolvidas.



Antes do lançamento do novo uniforme, o time de Tite fará sua primeira partida contra o Audax, no dia 17, às 21h30, na Arena da Amazônia. O duelo é válido pelo Carioca