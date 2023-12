Gabigol nega tentativa de fraude em exame antidoping

O ídolo do Flamengo Gabigol foi denunciado pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraude em um exame de controle de doping. O caso teria acontecido ainda em abril deste ano, e o atacante se pronunciou na manhã desta sexta-feira.

O atleta negou qualquer tentativa de fraudar o exame, por meio de nota. No texto, redigido pela sua assessoria, o artilheiro afirma que realizou o procedimento e o resultado deu negativo.



"O atleta Gabriel Barbosa, sua família e staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira (22) pelo site Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame. Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att, Staff Gabigol e família".



O jogador foi acusado de dificultar a execução do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta ao Ninho do Urubu, às 8h40 de 8 de abril, no dia anterior da decisão do Carioca. Com exceção do Gabigol, os demais atletas do elenco realizaram o exame antes do treino das 10h.



A denúncia contra o jogador foi feita nesta quinta-feira (21). O atacante terá que comparecer a um julgamento que ainda não tem data marcada. Segundo o Código Brasileiro Antidopagem, em caso de condenação, o atleta pode pegar suspensão de até quatro anos.