Flamengo e Fluminense disputam por atacante do Real Bétis

Rivais tradicionais dentro das linhas do gramado, Flamengo e Fluminense podem se enfrentar em outro 'campo' antes do início da temporada: o campo do mercado de atletas. De acordo com informações da imprensa espanhola, as duas equipes estão interessadas em contratar o mesmo atleta: Luiz Henrique, de 22 anos, atual atacante do Real Bétis, da Espanha.

O brasileiro estreou no futebol pelas categorias de base do Fluminense, onde jogou até meados de 2022, quando partiu para o futebol europeu. Segundo o jornal espanhol Relevo, o rubro-negro manifestou interesse em trazê-lo de volta ao Brasil na próxima temporada e estaria estudando um proposta de empréstimo para oferecer ao Bétis.

Leia também:

Botafogo formaliza proposta por Medina do Boca Juniors

City derrota Fluminense e se torna campeão mundial pela primeira vez





Apesar disso, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o time de origem de Luiz Henrique, o Fluminense, também tem o jogador na mira e estaria se movimentando para fazer uma oferta pelo atleta e entrar na briga por ele com o Flamengo.

Para complicar a situação, os relatos apontam que o Rela Bétis não estaria interessado em abrir mão do jogador por empréstimo e, portanto, só estaria disposto a fazer negócios com times que queiram comprar o jogador. Assinado em 2022, o contrato de Luis com o Bétis é válido até 2028.

Apesar de ter se destacado durante sua primeira temporada pelo futebol espanhol, entrando como titular na maior parte das partidas que jogou, ele acabou menos frequente nas escalações do Bétis em 2023 e, prejudicado por uma lesão, acabou não ganhando tanto destaque por lá na última temporada. Ainda não há informações a respeito dos valores oferecidos por ele pelos times envolvidos na negociação.