De saída do River, De La Cruz aparece com camisa do Flamengo

Depois de meses de especulações, o uruguaio Nicolás De La Cruz está cada vez mais próximo de ser anunciado como novo integrante do elenco do Flamengo. A oficialização está tão próxima, ao que parece, que o atleta do River Plate, da Argentina, já apareceu na internet vestindo a camiseta do rubro-negro.

Em uma mensagem em vídeo gravada para sua esposa, Flor Ruiz, o jogador de 26 anos foi flagrado já com a blusa de sua futura equipe. "Flor querida, aqui quem fala contigo é De La Cruz. Te mando um forte abraço e espero que passe muito bem o Natal", diz o atleta no vídeo.

Time teme represálias

A 'homenagem' teve uma recepção mista no time do Flamengo; ao menos, é o que afirma o jornalista Venê Casagrande. De acordo com ele, a aparição de De La Cruz com a camiseta rubro-negra antes da conclusão oficial das negociações pode ter deixado a diretoria de equipe carioca com medo de represálias por parte do River.

Segundo o jornalista, o clube teme que os argentinos atrasem na burocracia por conta disso. A informação, porém, não foi confirmada. Até o momento, nada muda na proposta do Fla, que irá pagar os 16 milhões de dólares de multa rescisória para conta com o jogador na próxima temporada.

Caso de fato seja anunciado oficialmente em breve, De La Cruz deve treinar com a equipe da Gávea a partir do próximo dia 8 de janeiro. Ele já teria, segundo relatos, se despedido dos colegas de elenco do River ao longo da última semana. Com a saída, ele encerra uma passagem vitoriosa pela equipe argentina, onde conquistou títulos expressivos, como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana, além de ter marcado 36 gols.