Botafogo formaliza proposta por Medina do Boca Juniors

Cristian Medina, meio de campo do Boca Juniors - Foto: Divulgação/ Boca Juniors

O Alvinegro carioca formalizou proposta pelo argentino Cristian Medina, de 21 anos, do Boca Juniors. O atleta tem contrato até dezembro de 2027 e foi um dos destaques da equipe na última libertadores, em que a equipe foi vice-campeã após perder por 2 a 1 para o Fluminense. Os valores da negociação não foram revelados.

O Meio campista é um atleta muito versátil podendo atuar em diferentes posições como volante, meia central e meia pela direita. Na última temporada, se destacou fazendo o setor direito da equipe.

Medina acumula diversas passagens por seleções de base da Argentina. O atleta chegou ao time profissional do Boca ainda em 2020, com 18 anos, e desde então acumula 130 partidas com seis gols marcados.

O Botafogo se reapresentará no dia 07 de janeiro depois de um mês de férias do elenco ao fim da temporada 2023. A estreia na temporada será no dia 17 pelo Campeonato Carioca contra o Madureira, que poderá servir como preparação para os confrontos iniciais da pré-libertadores.