Flamengo negocia a contratação do Viña, porém tem dois concorrentes no Brasil

Os dirigentes do Flamengo terão que se utilizar da famosa frase "gelo no sangue" para conseguir concretizar a contratação do lateral uruguaio Viña. A Roma pretende vender o atleta de 26 anos para manter a austeridade pedida pelo acordo de compensação que assinaram com a Uefa após infração ao Fair Play Financeiro. O clube pede 10 milhões de euros (R$53,5 milhões).

Dentro do clube rubro-negro há otimismo em relação ao negócio, porém a dupla Braz e Spindel seguem negociando para conseguir um acordo mais vantajoso. Se conseguir um denominador comum, os rubro-negros farão o pagamento de forma parcelada.

O lateral, atualmente, está emprestado ao Sassuolo da Itália, time pelo qual é titular. Caso cheguem a um acordo, o clube italiano teria que devolvê-lo imediatamente.

Além do Flamengo, outros dois clubes do Brasil mostraram interesse em Viña. Porém, o interesse ainda não evoluiu para uma proposta formal.