Vasco negocia com o Atlético-MG a manutenção de Paulo Henrique para 2024

O clube Cruzmaltino procurou o Atlético-MG e iniciou conversas para a manutenção do lateral Pedro Henrique para a próxima temporada. Ele estava emprestado pelo Galo ao time do Vasco até o fim deste mês.

A negociação ainda está em estágio inicial, porém o dirigente Alexandre Mattos possui interesse na permanência do atleta. No início do ano, o processo de negociação entre os clubes previa o contrato com opção de compra.

O jogador ainda teve sondagem de outros dois clubes da Major League Soccer (MLS). Ele também recebeu propostas de equipes da Série A do Brasileirão. O clube mineiro tem interesse em vender o atleta, o contrato termina no fim do ano.

Um dos motivos que fez o técnico Ramon desejar a manutenção do jogador é a ausência de atletas na posição, já que o clube dispensou o Gabriel Dias. Hoje, o clube possui somente o Pumita Rodriguez, garantido para a próxima temporada.



O atleta atuou em 16 jogos neste Brasileirão, sendo 10 como titular.