Torcida tricolor de SG se prepara para assistir final do Flu

O Natal é só segunda (25), mas, para os tricolores, esta sexta-feira (22) já tem clima de feriado. As expectativas para o confronto entre Fluminense e Manchester City pela final do Mundial de Clubes da Fifa - que acontece hoje, às 15h, na Arábia Saudita - tornaram a data um dia especial para os torcedores em todo o Brasil. Em São Gonçalo, não foi diferente.

Nas ruas do centro comercial mais movimentado da cidade, o Alcântara, os torcedores espalhados pela região não escondem a emoção e a esperança com a partida. É só ouvirem falar do Fluzão que a expressão de cansaço que o Sol e o calor da multidão trazem aos semblantes logo dá lugar a um sorriso no meio da correria.

“A confiança está lá em cima. O Fluminense tem um time bom, o técnico é um dos melhores do país, o Jhon Kennedy é promissor e tem tudo para fazer um gol, é isso. Vamos ver no que vai dar. O Manchester é um time duro, mas a gente tem esperança de que vai ser uma boa partida para a gente”, compartilhou um desses torcedores, Bryan Silva, de 18 anos, morador do bairro.

Mesmo quem não vai conseguir escapar da correria do Alcântara para ver o jogo encontra um tempinho para falar e torcer pela equipe na data. O lojista André Kamel, de 31 anos, vai ter que assistir a partida ‘ de relance’ no meio do trabalho, mas, mesmo assim, passou o dia inteiro empolgado com a partida.

Lojista vai precisar assistir partida no trabalho | Foto: Filipe Aguiar

“Eu vou ver do trabalho. É muito cedo, 15h, mas segunda-feira deu tempo. Assisti enquanto atendia os clientes. Foi tenso, mas deu para ver. E hoje vai dar para torcer muito também”, já adianta. Na opinião dele, o time vai precisar de toda a torcida do mundo, já que o confronto não promete ser tranquilo: “Vai ser uma luta danada. Eles [o Manchester] jogam para caramba. Pode ser 1 a 0, mas mesmo assim vai ser difícil”.

Outros, além de torcer, acreditam que uma leve superstição ajuda. É o caso do ex-jogador de futebol Jorge Eduardo Gomes, de 58 anos, que jogou como lateral do fluminense durante sua carreira nos gramados. Hoje, com as chuteiras já penduradas, ele torce apaixonadamente pelo time e vai assistir ao jogo de hoje no mesmo bar onde assistiu a vitória por 2 a 0 contra o Al-Ahly, na semifinal de segunda (18).

“Não pode mudar de lugar quando tem vitória. Hoje vou torcer muito. Confiante, eu estou. Agora, que vai ser difícil, isso vai. Eu espero que a gente traga esse título, para fazer uma grande festa com a chegada aqui. [O Fluminense] é o time que tem o melhor futebol no Brasil”, afirma o ex-craque.

Ex-jogador e grupo de amigos estão com expectativa positiva para final do Mundial | Foto: Filipe Aguiar

Na sua opinião de ex-profissional, a equipe do Fluminense tem todos os sinais de um corpo de atletas dos mais qualificados. “O Fernando Diniz formou um time muito bom. Tem um pessoal que muita gente fala que é velho, mas sabe jogar: o Marcelo, que já ganhou isso aí, Filipe Melo, Fábio… ‘Vamo para dentro’ dos caras”, torce o ex-jogador.

Seu amigo Bira de Jesus, de 66 anos, é outro que vai manter a superstição para o jogo de hoje. Ele, Eduardo e o grupo de amigos, que inclui também um vascaíno e um flamenguista, resolveram beber junto logo no início da tarde para, na hora do jogo, se dividir e voltar, cada um, para o lugar onde assistiu à vitória da semifinal de segunda. “Vai ser jogo duro, tenso. A gente tem que segurar os caras. Eu torço para que aconteça uns 2 a 1, 1 a 0. Mas lógico, é meu time do coração, qualquer placar ganhando eu vou ficar feliz”, esclarece Bira.

Apesar do clima de torcida que se espalhou por alguns cantos do bairro, o Alcântara também viu uma grande quantidade de rivais do Flu pelas ruas. Enquanto os tricolores separaram o dia para torcer, boa parte dos torcedores de outros times não nega; hoje é dia de ‘secar’. É o caso do flamenguista Vinícius Pontes, de 19 anos.

Torcidas rivais pretendem assistir o jogo só para 'secar' | Foto: Filipe Aguiar

“Duvido que eles [tricolores] torceram pela gente em 2019, em 2021… Hoje eu vou ver, com certeza, para secar. Temos que secar. Eu acho que o Fluminense vai dar a vida, então tem alguma chance, mas o que a gente puder torcer contra a gente torce”, explica o rubro-negro.

Há também aqueles que, apenas por um dia, resolveram dar o braço a torcer e vão ‘dar uma moral’ aos amigos tricolores. O flamenguista Giovani Melo, artesão de 65 anos, por exemplo, implicou o amigo tricolor Maurício Borges, professor de matemática de 64 anos, a manhã inteira, mas não nega que, na hora da partida, vai desejar um bom desempenho para a equipe de Fernando Diniz.

“Vou torcer a favor, pelos meus amigos e pelos tricolores espalhados pelo país. Brincadeiras à parte, a gente tem que torcer pelo nosso país. O Fluminense, hoje, é o futebol do Brasil lá fora. Não vale a pena ficar de palhaçada. Fora que o Flamengo já está ótimo, vamos dar uma colher de chá para eles”, conta Giovani.

Flamenguista vai torcer pelo time do amigo tricolor nesta sexta | Foto: Filipe Aguiar

Maurício, por sua vez, não tem apostas para o placar, mas já está feliz desde já, só de poder ver seu time na final de um Mundial. “Eu acredito que vai dar tudo certo. No pior dos casos, se perder vai perder para o clube melhor do mundo. E, se ganhar, será o melhor clube do mundo. Sou tricolor sempre; em todo caso, estou satisfeito”, destacou.

O desafio final do Fluminense no torneio, contra o time inglês Manchester City, começa às 15h, no estádio principal do King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.