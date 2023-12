Time da Trindade conquista título sub-40 em campeonato no Rio

O Panela F.S, equipe de futebol da Trindade, em São Gonçalo, foi campeão da categoria sub-40 na competição Série Ouro, que chegou ao fim neste domingo (17), no Campo do Cintra, na Penha Circular, Zona Norte do Rio. Por 2 a 1, o time de veteranos venceu a final em cima do QG e trouxe para casa o troféu inédito da competição.

A equipe, formada por jogadores 'veteranos' de São Gonçalo, já havia disputado a final do torneio no ano passado, mas terminou apenas como vice-campeão após um deslize na última partida. Este ano, a equipe levou a melhor e, com gols de Asprilla e Dedé, conquistaram o sonhado torneio.

Para o presidente da equipe, Luciano Neto, de 42 anos, a vitória tem sabor de dever cumprido. "Nós tínhamos aquele sentimento de que o trabalho estava sendo feito de forma correta. Nós não desistimos. A derrota realmente abate, só que a gente confia no nosso trabalho, em tudo o que é feito tanto dentro como fora de campo. Viemos para esse campeonato muito fortes mais uma vez e conseguimos uma grande vitória contra uma forte equipe, que é a do QG", celebrou Luciano.

Autor do gol que sacramentou a vitória, o zagueiro André Nunes, o "Dedé", de 42 anos, conta que, antes da vitória, esta edição do torneio foi mais 'tensa' do que a do ano anterior. "Nesse segundo campeonato, a gente veio mais oscilante. Os times se fortaleceram, mas foi um campeonato muito bom e conseguimos chegar a final... Foi um campeonato mais duro, mais disputado", explicou.

Foi com um chute dele que o time garantiu a vitória na final que estava empatada em 1 a 1 até o finzinho. Emocionado, ele comentou que o momento do gol já se tornou inesquecível. "É uma felicidade que nem tem como colocar em palavras. Você entra em transe, em êxtase ali dentro de campo, não sabe nem como comemorar. É indescritível, ainda mais vindo de uma quase 'virada'", afirma Dedé.

"Nós não desistimos', celebra fundador do time | Foto: Divulagação/Xandy Mídia

Formação do Panela F.S

Goleiros : Magal e Matheus

Zagueiros: Padaria e Dedé

Ala direita : Edu e Dodô

Ala esquerda : Claudinho e Marlom

Meio de campo: Edinho, Reizinho, Jacaré, Naíba e Bicão

Atacante: Mario Jr., Asprilla e Patacho