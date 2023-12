Imprensa inglesa compara Fluminense a time de aposentados

Enquanto a imprensa esportiva acompanha com expectativas altas à preparação do Fluminense para enfrentar o Manchester City pela final do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (22), a imprensa da Inglaterra, terra do time rival, não parece tão empolgada com o time tricolor.



Em um artigo de opinião publicado nesta quarta (20) pelo jornal "The Telegraph", o Flu foi comparado a um time de aposentados. Nas palavras do jornalista Sam Wallace, autor do texto, o elenco da equipe "está mais adequado para jogar o Soccer Aid" - fazendo referência a um torneio beneficente realizado anualmente com celebridades e ex-atletas na Inglaterra.

"Na primeira final de Mundial de Clubes na história do Manchester City, como Pep Guardiola gosta de destacar, quem os espera é um oponente improvável na disputa pelo título de campeão do mundo: o Fluminense, do Brasil, que conta com sete veteranos do esporte", afirma o artigo, logo no parágrafo inicial, em referência a idade de atletas como Fabio, de 43 anos, e German Cano, de 35.



O texto diz ainda que o fato de o Fluminense "ter chegado tão longe é notável" e questiona o estilo de jogo que será adotado pelo técnico Fernando Diniz. O artigo também afirma que o Manchester é o time "mais formidável do mundo".

"Como o Fluminense abordará o jogo é uma intriga. Eles estão acostumados a atacar. Levando em conta o apetite do City pela posse de bola, [a noite da final] pode ser uma noite cansativa no calor de Jidá", conclui o texto.

Fluminense e Manchester City se enfrentam no estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (22), a partir das 15h, no horário de Brasília.