Rapper 'Fielzera' visita redação do Jornal OSG e os estúdios da TV Universo; vídeo

Após revelar o sonho de repercutir seu trabalho nacionalmente, o rapper Diego Borges da Conceição, 25, o "Fielzera", visitou, na última semana, a redação do Jornal O São Gonçalo e os estúdios da TV Universo, em Niterói.

Morador do bairro Santa Rosa, Fielzera divide sua rotina de estudos com seu trabalho como artista, onde rima, através do improviso, pelos ônibus da cidade.

Fielzera divide sua rotina de estudos com seu trabalho como artista | Foto: Filipe Aguiar

Em sua visita, o rapper conheceu a sede da redação do Jornal O São Gonçalo e seus funcionários, assim como os estúdios da TV Universo, onde o editor de vídeo Marcos Maurício fez um "tour" pelo local, mostrando os bastidores da TV.

O editor de vídeo Marcos Maurício fez um "tour" pelo local, mostrando os bastidores da TV | Foto: Filipe Aguiar

Fielzera também aproveitou para mostrar um pouco do seu talento, através da arte do improviso, fazendo rimas sobre os mais diversos assuntos. Além disso, o artista contou sobre sua evolução no rap e a visibilidade que conquistou desde a primeira entrevista dada a O SÃO GONÇALO, publicada no mês de setembro.

O artista contou sobre sua evolução no rap e a visibilidade que conquistou | Foto: Filipe Aguiar

"Eu melhorei muito, agora tenho uma visão maior das coisas, estou lendo cada vez mais, e quanto mais você lê, o repertório para as rimas vai ficando cada vez melhor", contou o rapper.



Em relação à visibilidade nas redes sociais, Fielzera tem se mantido ativo nas divulgações de seu trabalho através do Instagram @fielzera_4.

"Depois da primeira entrevista para o Jornal, minhas redes sociais melhoraram muito. Hoje em dia eu entro no busão e as pessoas pedem pra tirar foto comigo, me reconhecem e isso é muito legal. Tenho muita vontade de levar isso como uma profissão, independente das dificuldades, preconceitos, porque isso me deixa ainda mais forte e com vontade de fazer rap", afirmou Fielzera.

Filipe Aguiar