Rayssa Leal conquista medalha de prata no Mundial de Skate Street 2023

A skatista maranhense de 15 anos, Rayssa Leal conquistou a medalha de prata no Mundial de Skate Street, na madrugada deste domingo (17), no Ariake Coliseum, em Tóquio, no Japão. Com 261.90 pontos, a Fadinha, como ficou conhecida, só ficou atrás da japonesa Yumeka Oda, com 265.75 pontos. Momoji Nishiya, também do Japão, ficou com o bronze.

A brasileira vinha liderando até a quarta volta de manobras, mas a skatista Yumeka Oda ultrapassou na classificação geral e levou o primeiro lugar no pódio. Momiji Nishiya, que foi ouro na disputa dos Jogos da capital japonesa, foi a terceira colocada.

Com o resultado, Rayssa Leal atinge o quarto pódio em Mundiais sob organização da World Skate, tendo sido prata em 2019 (São Paulo), bronze em 2021 (Roma) e ouro na edição de 2022, realizada esse ano em Sharjah, nos Emirados Árabes.



O campeonato também conta pontos para o ranking classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024.