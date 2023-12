Fluminense sonda situação de ex-goleiro do Flamengo

Enquanto se prepara para enfrentar o egípcio Al-Ahly pelo Mundial de Clubes da Fifa na próxima segunda (18), o Fluminense já se prepara para a próxima temporada. E parece que a equipe das Laranjeiras já está fazendo sondagens para acertar com possíveis reforços. Um dos nomes pesquisados pela equipe é de Marcelo Lomba; goleiro revelado por um dos rivais locais do tricolor, o Flamengo.

Lomba tem 36 anos e joga, desde a temporada passada, pelo Palmeiras, em São Paulo. Seu contrato com o campeão do Brasileirão 2023, porém, termina neste mês. Segundo informações do portal "Saudações Tricolores", a diretoria tricolor aproveitou a situação e teria acionado contatos para checar a situação do atleta.

A situação do jogador para a próxima temporada, no entanto, ainda não está definida. De acordo com relatos, o próprio Palmeiras tem interesse em seguir com o atleta na defesa, mas Lomba ainda não teria dado uma posição a respeito de que caminho pretende seguir a partir do próximo ano.



Caso topasse vestindo a camisa tricolor, ele seria reserva do goleiro Fábio, ainda segundo os relatos. Revelado nas categorias de base rubro-negras, Lomba estreou no profissional pelo Fla, onde jogou até 2010. De lá para cá, já passou por Bahia, Ponte Preta e Internacional, até chegar ao Palmeiras, onde é reserva de Weverton.