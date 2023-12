Vasco acerta com Rodrigo Pelaipe para trabalhar no departamento de futebol

Alexandre Mattos, recém contratado para liderar o processo de montagem do elenco, também está participando da reformulação do departamento de futebol do Vasco. O executivo acertou com Rodrigo Pelaipe para trabalhar ao seu lado, exercendo a função de supervisor de futebol.

Rodrigo já havia trabalhado com Alexandre Mattos no Athletico-PR como supervisor de futebol. Ele também ocupou o cargo de diretor financeiro da Ferroviária, além de ter estagiado no Corinthians e no Grêmio.



Rodrigo é filho de Paulo Pelaipe, dirigente com passagem pelo futebol do Vasco na gestão de Alexandre Campello.

Ele chega ao Cruzmaltino para participar do departamento de futebol, que sofreu várias saídas após o fim do Campeonato Brasileiro, dentre elas a do diretor Paulo Bracks, do coordenador de transição Carlos Brazil e do supervisor Fabiano Lunz.



O clube carioca também acertou a volta de Rodrigo Dias para a direção das categorias de base.