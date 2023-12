Fluminense conhece adversário da semifinal do Mundial de Clubes

O Fluminense conheceu, nesta sexta-feira (15), seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes. O Al Ahly, do Egito, venceu a equipe do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 3x1, no estádio King Abdullah Sports City.

O time egípcio fez uma grande partida e conseguiu carimbar a vaga para a semifinal, e seu próximo adversário será a equipe brasileira. Os gols foram marcados por Maaloul, El Shahat e Ashour e o atacante francês Karim Benzema descontou no final da partida para o clube da casa. Karim perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo quando estava marcando 1x0 o placar.



A equipe da cidade de Cairo, no Egito, é velha conhecida dos times brasileiros, já tendo os enfrentado em três jogos nos últimos anos. O Al Ahly venceu o Palmeiras na disputa de terceiro e quarto lugar no Mundial de 2020 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar. Porém, vem de duas derrotas nos últimos jogos contra as equipes brasileiras, uma para o mesmo Palmeiras na semifinal de 2021, por 2 a 0, e outra para o Flamengo na disputa pelo terceiro lugar, por 4x2, na competição realizada no início deste ano.

O Fluminense enfrentará o time egípcio pela semifinal do Mundial de Clubes, na próxima segunda-feira (18), às 15h (no horário de Brasília), também em Jedá.



Na outra chave, o Manchester City irá encarar o Urawa Red Diamonds, que avançou às semis após derrotar o León na fase anterior. O confronto ocorrerá na terça (19), também às 15h e no estádio King Abdullah.