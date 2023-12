Botafogo negocia compra do atacante Carlos Alberto, do América-MG

O Botafogo já começou o planejamento do elenco para a temporada de 2024. O clube encaminhou a permanência do atacante Carlos Alberto, que está emprestado até o fim de dezembro pelo América-MG. O atleta custará cerca de R$ 5 milhões pelo jogador, e o clube mineiro ficará com 40% dos direitos econômicos.

A diretoria do clube carioca segue conversando com os representantes da equipe mineira para acertar os últimos detalhes do contrato, que será de três anos, com possibilidade de ampliação por mais um.



O atacante de 21 anos teve uma boa sequência sob comando técnico de Cláudio Caçapa quando marcou gols em três jogos seguidos. No total, fez 33 jogos e marcou quatro gols.

Carlos Alberto chegou a receber sondagens de clubes do Brasil, assim como do exterior na final do Brasileiro, porém deve permanecer na equipe alvinegra.