John Arias põe em dúvida seu futuro no Fluminense

Colombiano tem contrato com a equipe até 2026 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Colombiano tem contrato com a equipe até 2026 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Um dos craques mais celebrados pela torcida tricolor durante a última temporada, o colombiano John Arias tem contrato com o Fluminense até 2026. Apesar disso, ele preferiu não confirmar se continua na equipe até o fim do acordo, após ser questionado em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (15).

A entrevista aconteceu em Jidá, na Arábia Saudita, cidade que sediará a primeira partida do Fluzão pelo Mundial de Clubes na próxima segunda (18). Após o treino, o jogador conversou com a imprensa sobre o momento no time, mas preferiu não definir qualquer posição sobre sua permanência no clube.

Leia também:

➢ Robson encabeça a barca de saídas do Vasco

➢ Equipe da Trindade disputa final de campeonato sub-40 no Rio

"Eu tenho contrato até 2026, renovei no ano passado, mas estamos próximos de uma janela. No futebol tudo muda muito. Estou feliz no Fluminense, mas não gosto de prometer coisas. Eu tenho contrato e acho que seria desrespeitoso ficar falando outra coisa. Não sabemos o que vai acontecer na frente", afirmou o jogador.

Apesar disso, o atleta afirmou que está satisfeito com o momento no clube. "Independentemente do que acontecer, estou feliz aqui. Vou tratar de desfrutar o máximo possível o Mundial", concluiu o jogador.

O colombiano, que joga com a camisa tricolor desde 2021, é um dos relacionados para enfrentar o Al Ahly, do Egito, na estreia pelo Mundial de Clubes da Fifa 2023, que acontece segunda (15), às 15h no horário de Brasília.