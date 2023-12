Robson encabeça a barca de saídas do Vasco

O zagueiro Robson Bambu está de partida do Vasco, e não atuará pela equipe na próxima temporada. O atleta estava emprestado pelo Nice, da França, até o fim de dezembro.

O Cruzmaltino havia estabelecido no contrato uma cláusula de compra caso o jogador disputasse dois mil minutos na temporada, equivalente a 22 partidas completas, entretanto a meta não foi batida. O valor previsto em contrato era de aproximadamente 2 milhões de Euros (R$ 10,7 milhões).



O atleta disputou 21 jogos pelo Vasco, sendo 19 como titular, acumulando 1500 minutos em campo. O defensor começou sendo titular com Maurício Barbieri no início do Brasileirão, porém, posteriormente, perdeu a posição para Capasso. Ele também teve uma sequência no time principal, com Ramón Díaz, como lateral-direito.

O zagueiro vai retornar ao Nice, e deve ser emprestado para outro clube. Esse é somente o primeiro nome da barca cruzmaltina, que possivelmente terá jogadores como Alex Teixeira e Sebastián Ferreira.